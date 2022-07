VIDEO / NASCE LA COPPA INTERAMNIA DEL FUTURO / ECCO COME SARÀ

La pandemia e la situazione geopolitica internazionale hanno tenuto ferma la Interamnia World Cup per tre anni, offrendo tuttavia una preziosa occasione per ripensarne la struttura organizzativa, i contenuti e la direzione strategica.

Nella suggestiva cornice di Piazza Martiri della Libertà, la Coppa ha condiviso non solo momenti di musica, immagini e voci dal mondo, ma anche le fondamenta della nuova visione. La Coppa guarda al futuro, si prepara al cinquantennale, creando un comitato di appoggio, un comitato scientifico è un comitato organizzatore, presieduto da Carlo Antonetti, già presidente della Teramo Basket. Ambasciatori in tutto il mondo, già 100 squadre prenotate per l’edizione del 2023, è una serie di gemellaggi che porteranno la Coppa nei cinque continenti, con cinque inediti tornei.

ASCOLTA MONTAUTI E ANTONETTI