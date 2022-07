VIDEO / PER GAIA NIENTE FINALE MONDIALE, SQUALIFICATA PER AVER TOCCATO UNA RIVALE CHE È CADUTA

Gaia Sabbatini sfiora la finale mondiale, ma finisce in squalifica nelle gare dei mondiali di atletica in Oregon. L’atleta teramana nell’ ultimissima fase di gara, rimasta imbottigliata nel gruppo, evidentemente ostacolata nella volata da un’atleta più lenta, ha allungato una mano per allontanare la stessa rivale, che poi è inciampata e cadutq. La Sabbatini, nel dopo gara, ha rivelato di aver agito senza cattiveria, solo perché stava rischiando di toccare il cordolo e inciampare. Gaia, che ha rivelato di non essersi accorta della caduta della collega di gara, si è assunta tutte le responsabilità della “calca” nella quale si è trovata, non riuscendo a trovare il giusto spazio per lo scatto. Un vero dispiacere per l’azzurra teramana, perché è sembrato che avesse nelle gambe il tempo per la finale. Adesso, si pensa agli Europei, che sono vicinissimi…

