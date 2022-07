CALCIO / CONFERMATA L’ESCLUSIONE DEL TERAMO, RESTA SOLO IL TAR…

Nessuna buona notizia per il Teramo. Come previsto, anche il Collegio di garanzia del Coni ha respinto il ricorso biancorosso per la riammissione in Serie C, in opposizione alla decisione del Consiglio Federale su parere della Covisoc.

In questo momento, dunque, il Teramo è definitivamente stato escluso, sotto il profilo della giustizia sportiva, dal mondo professionistico. L’ultima possibilità è il ricorso al Tar Lazio, con la richiesta di riammissione alla Serie C, o in alternativa c’è la possibilità del campionato dilettanti, la Serie D, alla quale si potrebbe arrivare anche attraverso la richiesta da parte del sindaco, accedendo al cosiddetto lodo Petrucci, ma con un’altra compagine societaria. A proposito di società, l’imprenditore Spinelli che aveva manifestato l’intenzione di rilevare le quote, l’aveva subordinata alla permanenza in serie C. Quindi, allo stato attuale, potrebbe ritirare l’offerta