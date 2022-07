TERAMO CALCIO/ SPINELLI INCONTRA IL SINDACO: «CI SONO LE CONDIZIONI PER FARE BENE RIMANENDO IN SERIE C»

Accompagnato dall'amministratore unico dimissionario del Teramo Massimo Chierchia, l'imprenditore Giuseppe Spinelli, interessato ad entrare nel sodalizio biancorosso, stamani ha incontrato il sindaco Gianguido D'Alberto. Lo stesso Spinelli ha confermato la volontà di voler

fare calcio a Teramo ma sarà fondamentale ripartire dalla C e

confida nel ricorso al Tar annunciato dalla società biancorossa.

"È stato un incontro positivo - ha detto Spinelli - e credo che

ci siano tutte le possibilità e le condizioni per poter far

bene. Ovviamente speriamo che il ricorso al TAR e che lo stesso

TAR sia clemente visti i tanti problemi che ci sono stati in

passato. Ecco se ci potesse essere una possibilità e se mi verrà

data una possibilità mi attiverò per sistemare e reperire le

somme necessarie, ma chiaramente occorrerà che ci siano delle

garanzie. Ipotesi serie D? Io non escludo nulla ma dico che

dobbiamo lavorare - ha concluso l'imprenditore capitolino - e

dobbiamo batterci per far sì che il titolo della serie C rimanga

a Teramo".