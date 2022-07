A RIPATTONI DI BELLANTE SI TORNA A PEDALARE IN MEMORIA DI MATTIA LOSCHIAVO

Per la seconda volta consecutiva in ricordo di Mattia Loschiavo con la categoria juniores. Il Memorial è un appuntamento giovane di questa estate ciclistica abruzzese nato solamente lo scorso anno: la scomparsa di Mattia ha lasciato un grande vuoto nell’ambiente ciclistico a causa di un incidente in bici che lo ha portato via nel novembre 2017.

Il modo migliore è quello di ricordarlo annualmente con un evento e sarà così domenica 24 luglio a Ripattoni di Bellante con il Team Go Fast di Andrea Di Giuseppe a curare il più piccolo particolare nell’organizzazione grazie alla sinergia con il sodalizio Amore&Vita di Luigi Di Giosia, il Team Go Fast Event di Daniele Capone e il patrocinio dell’amministrazione comunale di Bellante.

Nuovo anche il percorso di gara che è un anello di 6,2 chilometri da compiere 13 volte comprendente un segmento breve di sterrato lungo 400 metri per dare un po’ più di vivacità all’andamento della corsa.

Non resta che attendere domenica pomeriggio alle 14:30 quando da Piazza Saliceti a Ripattoni avrà luogo lo start di questa manifestazione in ricordo di un ragazzo che amava profondamente la bicicletta sia su strada che in mountain bike.