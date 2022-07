IL PESCARESE SIMONE FONTECCHIO FIRMA CON UTAH JAZZ

Da questa mattina per diverse ore si sono rincorse voci sul possibile passaggio di Simone Fontecchio da Baskonia - la squadra spagnola nella quale milita - alla NBA, con speculazioni riguardo il potenziale approdo anche ai Los Angeles Lakers. Dopo le prime notizie arrivate da "La Prealpina", Eurodevotion ha anticipato che il giocatore azzurro ha perfezionato il trasferimento agli Utah Jazz, come confermato anche da Adrian Wojnarowski di ESPN. L'azzurro firmerà un contratto di due anni da 6.25 milioni di dollari complessivi, lasciando l'Europa e cominciando la sua carriera in NBA. Richiesto più volte, Fontecchio aveva più volte rinunciato negli ultimi mesi a workout e offerte a suo avviso non soddisfacenti per un giocatore che aveva catturato attenzioni già la scorsa estate, ben figurando con la maglia dell’Italbasket alle Olimpiadi di Tokyo. A bussare alla sua porta pare siano stati anche i Boston Celtics - dove avrebbe potuto dividere il parquet con Danilo Gallinari, fresco di trasferimento in Massachusetts - ma i Jazz lo hanno convinto con un’offerta che potrebbe permettergli da subito di avere l’opportunità di mettersi in mostra.

L'azzurro, scrive Sky, andrà a caccia di un ruolo da protagonista all'interno di un roster in piena fare di ricostruzione - con Rudy Gobert partito per Minneapolis, la guida tecnica cambiata dopo l'addio di coach Quin Snyder e Donovan Mitchell oggetto del desiderio di mercato a cui stanno pensando i New York Knicks (e non solo). In ogni caso, Simone Fontecchio diventerà il terzo italiano in NBA nella stagione 2022-23 insieme a Danilo Gallinari e Paolo Banchero, con Matteo Spagnolo che ancora deve definire il suo futuro prossimo e una prospettiva di crescita per i giocatori azzurri nella miglior lega del mondo.