PALLAMANO, SETTIMIO MASSOTTI PASSA ALLA GUIDA TECNICA DELLA LIONS

E' la prima novità della stagione quella che vede 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗜𝗠𝗜𝗢 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗢𝗧𝗧𝗜 sedersi sulla panchina biancorossa in casa Lions. Al tecnico teramano viene affidata la guida per la stagione 2022/2023 dopo gli ottimi risultati ottenute nello scorso campionato di Serie B. Al Mister auguriamo un buon lavoro in vista dell'imminente inizio del campionato.