NOTARESCO CALCIO/ LUIGI DI BATTISTA IN POLE PER RICOPRIRE IL RUOLO DI PRESIDENTE

Ore decisive per mettere in piedi, in queste ore, la compagine dirigenziale del nuovo Notaresco calcio. A guidare la società nel ruolo di presidente dovrebbe essere l'imprenditore ed assicuratore Luigi Di Battista che ha condiviso in questi anni una buona fetta del cammino con Savatore Di Giovanni ora a L'Aquila. A farlo intuire è il sindaco Diego Di Bonaventura che segue passo dopo passo l'evolversi della situazione.

Il campionato di Serie D completamente rinnovato si appresta dunque a fare un nuovo percorso con Tiziano De Patre a cui sarà affidata la panchina rossoblù e il sempre eterno Alfredo Natali che dovrebbe allestire la rosa dei calciatori. Se son rose fioriranno.