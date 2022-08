TERAMO ASD INIZIA IL CAMMINO CON SERAFINO LA BRECCIOSA

La società Teramo Asd comunica di aver raggiunto l’accordo per la stagione sportiva 2022/2023 con l’allenatore Serafino La Brecciosa per proseguire il binomio con lo stesso che dura sin dalla nascita della nuova società.

La scelta di Mister La Brecciosa è in linea con gli obiettivi della società che prevedono la valorizzazione delle giovani atlete, di cui si compone la squadra, e il mantenimento della categoria.

La società continua la sua ricerca delle atlete giuste per completare il roster e comunica che la

squadra inizierà la preparazione il 3 agosto.

Importanti novità arrivano anche dal settore giovanile dove per la prima volta si registra la partecipazione alla Youth League Under 20 del Teramo, grazie alla collaborazione con la neonata società Asd Lions Handball Accademy del Presidente, ex biancorossa, Laura Nori.

Al campionato, diviso in quattro gironi, partecipano 18 squadre femminili italiane e la formazione teramana è stata inserita nel girone D insieme a Casalgrande, Primule Azzurre, Salerno e Lions Sassari. Il campionato si svolgerà attraverso dei concentramenti e la prima fase si svolgerà a Salerno.

La collaborazione tra le due Società consentirà al Teramo di partecipare a tutti i campionati giovanili partendo dall’ Under 13, Under 15 e Under 17.

Per le squadre giovanili l’accordo prevede che i tecnici saranno Nicol Pastor e Cristina Covaci.