IL TERAMO ATTENDE LA SENTENZA DEL TAR...DOMATTINA

Si è conclusa dopo oltre un’ora e mezzo la sessione difensiva di Teramo e Campobasso al Tar del Lazio portata avanti dallo stesso gruppo di avvocati guidati dall’esperto di diritto sportivo Cesare Di Cintio. La difesa dei due club, esclusi dalla Covisoc lo scorso mese in seguito alle verifiche sui documenti allegati alla domanda di iscrizione alla Lega Pro, ha presentato le carte relative alla richiesta di riammissione in terza serie questa mattina dalle 8.45 e poi dalle 13 a Roma ha presentato verbalmente allo stesso Tar i motivi per i quali viene chiesto il reintegro tra i professionisti di entrambi i club.

Nelle prossime ore il Tar del Lazio si riunirà per prendere in esame quanto emerso dalla giornata odierna e rivalutare le carte, per poi esprimersi, salvo colpi di scena, nella giornata di domani mattina (3 agosto).

Anche se qualcosa sul verdetto potrebbe trapelare, con le previsioni che vedono leggermente avvantaggiato il Campobasso rispetto al Teramo nella corsa al reintegro in Lega Pro.