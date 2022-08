TERAMO CALCIO/ RESPINTO IL RICORSO AL TAR, I BIANCOROSSI RICOMINCIANO DALLA SERIE D...SI SPERA

Respinto il ricorso del Teramo, che quindi non parteciperà alla prossima Serie C. Come si legge nella nota del Tar del Lazio: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la domanda cautelare. Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione

alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022“.