LEGGI IL RICORSO/ IL TERAMO CALCIO FORSE RICOMINCIA DALL'INTERREGIONALE PER COLPA DEI DEBITI NON RIPIANATI DALLA GOVERNANCE: IACHINI-CIACCIA

b) che parimenti infondati sono i profili di censura attinenti alla questione dell’omessa acquisizione delle relazioni della società di revisione, sia per la rilevata insussistenza di presupposti impedimenti derivanti da forza maggiore, sia perché si tratta di un adempimento demandato a un soggetto terzo e come tale non sostituibile - anche sotto il profilo della certezza che connota l’intera procedura - con diversi mezzi probatori;

c) che le suesposte ragioni sono autonomamente sufficienti, nei limiti della cognizione cautelare, a giustificare la mancata ammissione della ricorrente al campionato di serie C, anche a prescindere dai profili di carattere tributario che sono oggetto di separata censura;

d) che non può essere accolta la pretesa, avanzata in via subordinata, di ammissione della ricorrente al campionato di serie D previa declaratoria di illegittimità dell’art 52, comma 10 delle NOIF, per carenza di attualità dell’interesse della parte sul punto, non essendo neppure stata avviata la relativa procedura;

e) che neanche sussiste l’interesse a censurare, in questa sede, il meccanismo dello svincolo dei calciatori di cui all’art. 110 delle NOIF, non essendo ancora stato adottato dai competenti organi sportivi il relativo provvedimento".

