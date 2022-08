BASKET STELLARE A TERAMO PER IL "TROFEO ABRUZZO" ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE BALLONE

Si è svolta questa mattina presso il Park Hotel Sporting di Teramo la conferenza stampa di annuncio dello svolgimento del Torneo Internazionale di Basket “Trofeo d’Abruzzo” organizzato dalla Fondazione Bruno Ballone e che si svolgerà a Teramo nei giorni 24 e 25 settembre 2022.

Si tratta di un evento fortemente voluto dal Presidente, Comm. Agostino Ballone, dalla Vice-Presidente, Dott.sa Antonella Ballone e da tutta la Fondazione nell’ambito della varie attività culturali pianificate nel corso del presente anno al fine di rendere omaggio all’Abruzzo e alla forte tradizione cestistica, in particolare di Teramo, città che nel primo decennio degli anni 2000 è stata protagonista della Serie A di Basket italiana.

Al Trofeo d’Abruzzo, organizzato con il determinante contributo dell’Avv. Carlo Antonetti, membro del Comitato scientifico della Fondazione ed ex Presidente del Teramo Basket, parteciperanno club storici e gloriosi della pallacanestro europea e italiana quali il F.C. Bayern Monaco, l’Aek Atene BC, la Victoria Libertas Pesaro e la Scaligera Verona che, nel corso della conferenza stampa, il Comm. Agostino Ballone e l’Avv. Antonetti hanno ringraziato con sentimento di profonda gratitudine per la disponibilità manifestata e per aver dato con la loro presenza notevole prestigio al Torneo.

Gli orari e il calendario di svolgimento degli incontri e i prezzi di acquisto dei biglietti saranno comunicati entro il 25 agosto 2022 mentre tutti i dettagli, le partnership, le attività e gli altri eventi organizzati in occasione del Torneo saranno presentati ufficialmente nel corso di un incontro pubblico che si svolgerà entro il 10 settembre 2022.