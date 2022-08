CALCIO/ STESSO DESTINO TERAMO E CAMPOBASSO CHE DICONO ADDIO ALLA SERIE C, FESTEGGIANO FERMANA E TORRES

No al TERAMO e al Campobasso. Il Tar del Lazio

ha respinto i ricorsi delle due società che chiedevano la

riammissione nei campionato di Serie C. Un provvedimento che

libera la strada del ritorno tra i professionisti di Fermana e

Torres e proprio questì'ultima società, su Facebook, festeggia la

notizia: "Torres, via libera allo sbarco in Lega Pro: il Tar del

Lazio boccia le istanze di TERAMO e Campobasso e per i rossoblù si

aprono le porte del professionismo". Lo scorso 28 luglio il

Consiglio Federale della Figc aveva stabilito che "in attesa

dell'esito dei ricorsi al Tar di Campobasso e TERAMO, saranno

Fermana e Torres le due società ripescate in Serie C". Con il

respingimento dei reclami non ci sono più dubbi e infatti domani

la Lega Pro diramerà la composizione dei tre gironi e l'indomani,

il 5, i calendari. Intanto il comune di TERAMO è già al lavoro e

fa sapere che dopo la decisione del Tar del Lazio che "ha

depositato il provvedimento collegiale con cui è stato respinto il

ricorso della società TERAMO Calcio per la riammissione in serie

C", il sindaco, Gianguido D'Alberto, ha già avviato la procedura

per far ripartire il calcio in città.

"Preso atto della sentenza, il sindaco, nella stessa giornata di

oggi, riprenderà i contatti con la Federazione, nella persona del

presidente Gabriele Gravina, per definire tempi e modalità

dell'avvio della procedura prevista dall'articolo 52 comma 10

delle norme organizzative interne della Figc - informa il comune

di TERAMO -. Il primo cittadino, nell'evidenziare come l'ente,

dopo aver appreso 'con rammarico della decisione del Tar, si sia

immediatamente attivato per governare, per quanto di sua

competenza, l'intero processo e garantire continuità al calcio

teramano', annuncia che la giornata odierna sarà dedicata a

valutare gli effetti della sentenza, confrontarsi con i legali

della società e intensificare l'interlocuzione con la Federazione

per proseguire sul percorso già avviato nelle scorse settimane con

la lettera inviata allo stesso presidente Gravina, per garantire

l'iscrizione in sovrannumero della TERAMO Calcio alla serie D".