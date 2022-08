ATLETICA/ GAIA SABBATINI CONVOCATA A MONACO PER I CAMPIONATI EUROPEI

Il direttore tecnico della squadra nazionale di atletica leggera Antonio La Torre, ha diramato le convocazioni per i prossimi Campionati Europei di Monaco di Baviera, che si terranno da lunedì 15 a domenica 21 agosto.

L’Italia si presenterà con ben 101 atleti, che rappresentano la spedizione più ampia di sempre nei Campionati Europei, battendo di 6 il precedente record raggiunto sempre a Monaco di Baviera nel 2002.

Nel gruppo dei 101, con discrete ambizioni di accesso in finale, se non di medaglia, anche la mezzofondista Gaia Sabbatini, tra le migliori europee nei 1500 metri, e alla ricerca del riscatto dopo la squalifica subita negli ultimi Campionati Mondiali. Squalifica che l’ha costretta a fermarsi in semifinale.

L’Italia si presenterà a Monaco di Baviera con l’ambizione di far bene e per questo schiera anche nomi pesanti come Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, anche se la decisione finale sulla loro eventuale partecipazione verrà data solo nei prossimi giorni, come i campioni olimpici Tortu e Desalu, impegnati nei 200 metri e nella staffetta 4×100, e Lorenzo Patta (staffetta 4×100),e gli ultimi medagliati mondiali Massimo Stano ed Elena Vallortigara, rispettivamente oro nella marcia 35 km e bronzo nel salto in alto.