VIDEO/ IL CITTA' DI TERAMO NON VA OLTRE IL PAREGGIO CON IL MUTIGNANO

Il Città di Teramo dovrà lavorare davvero parecchio per sognare, visto che ha pareggiato sul campo del Montorio con l'ultima in classifica e cioè con il Mutignano. Un po' di delusione, dunque, fino ad ora ma la speranza che la squadra posso trovare un suo "perchè" c'è sempre. Per la cronaca, il Città di Teramo ha segnato con Palumbo mentre per il Mutignano è andato in gol Rachini.

Una gara con un primo tempo di "legni" per i padroni di casa che hanno preso una traversa al 14' con Nikita Kovalonoks, una respinta sul palo del portiere del Mutignano Spinelli su punizione di Palumbo al 29' e con palo esterno di Ikramellah allo scadere del primo tempo regolamentare. Nel secondo tempo vantaggio del Mutignano con goal di Rachini al 12' . Secca la risposta del Città di Teramo che al 19' pareggia con Nikita Kovalonoks su assist di Palumbo. Ammoniti Pepe e Palumbo per il Città di Teramo. Ammoniti De Fanis, Stella, Nunziato e Ridolfi per il Mutignano. Nel Città di Teramo sono entrati Diez Ocerin al posto di Censori, Milozzi al posto di Marcone, Cozzi per Milozzi che si è infortunato appena entrato, Ferraioli per Antonelli, Di Stefano per Farindolini.

ASCOLTA QUI PEPE

ASCOLTA QUI MISTER POMANTE