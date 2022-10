CITTA' DI TERAMO/ STEFANO D'EGIDIO HA DETTO NO ALLA SOCIETA', NON E' STATO RAGGIUNTO L'ACCORDO ECONOMICO...BASTAVA PAGARE

Stefano D'Egidio ha detto no al Città di Teramo perchè non è stato raggiunto un accordo tra le parti. Un accordo di tipo economico, ovviamente. Se la società ci ripenserà e acconsentirà alle richieste del giocatore se ne potrà riparlare. Non hanno alcun senso, dunque, le dichiarazioni di ieri rilasciate dal presidente Eddy Rastelli che ha detto: «Stefano D'Egidio è nei nostri sogni e nei nostri desideri».

Per avere Stefano D'Egidio, dunque, caro presidente Rastelli basta ...pagare. E i sogni diventeranno semplice realtà. La sua offerta era evidentemente troppo bassa per il curriculum del giocatore che qui vi riportiamo.