TENNIS TAVOLO / L’ENERGIA NEW APRE IL CAMPIONATO CON UNA VITTORIA…MA NON RIESCE AD ALLENARSI IN CITTÀ

Vittoria al fotofinish della Energia New Teramo, nel campionato di serie C1 maschile di tennistavolo, che alla prima di campionato si impone sul Campobasso nella palestra Noe' Lucidi. Incontro molto equilibrato, finito dopo oltre tre ore di gioco, 5-4 per i Teramani con tre punti di Cristian Campagnari e due punti di Primo Fraticelli. Si riparte domenica prossima a Pescara con l' Antoniana. Unico neo l'impossibilita' da parte della squadra di allenarsi con i propri atleti in citta' in quanto la palestra Noe' lucidi non e' ancora disponibile per gli allenamenti, per problemi burocratici e quindi costretta a trasferirsi nelle palestre di Alba Adriatica ,San Nicolo' e a volte anche fuori regione dove ci sono societa' con tavoli disponibili. Si spera quanto prima si sblocchi anche a Teramo questa situazione, un vero peccato.