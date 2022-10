LA VOCE DEL MISTER / L'INDIMENTICABILE "CIETTA"



Lucia Peticone detta Cietta iniziò a collaborare con il Teramo Calcio nel 1954 per terminare nel 2008. Il suo inizio collaborava come cuoca nella mensa che si trovava presso il Bar Trocadero negli anni pionieristici a cavallo degli anni 50-60 sotto la Presidenza del Dottor Antonio Profeta. In seguito ha ricoperto diversi incarichi fino alla Presidenza di Romano Malavolta. Cietta era una grandissima tifosa vera, cresciuta a pane e vittorie. Ogni Domenica sugli spalti prima nel vecchio Comunale e Poi al Bonolis, ogni Domenica era lì, sulle tribune, un punto di riferimento tra i tifosi biancorossi. Con il sole, con il freddo, con la pioggia : lei c'era sempre, non si perdeva mai una partita anche quando le temperature a malapena raggiungeva gli 0 gradi. Cietta è stata la più grande e grintosa tifosa della storia biancorossa, oltre al tifo si prodigava a lanciare dalle tribune le famose caramelle scaramantiche che lanciava sugli spalti ad ogni gol del Teramo. Era una tifosa teramana purosangue, ha amato la squadra biancorossa per tutto il resto della sua vita.Tanti ricordi da raccontare uno su tutti : nei periodi iniziali lavava le maglie e gli indumenti personali dei giocatori al fiume Tordino, era l'unica opportunità negli anni 50 per rendere pulite le maglie dei giocatori.Si sistemava in un piccolo spazio e lavava il tutto. Era un lavoro duro con le mai in frequentemente a contatto con l'acqua gelida e soprattutto dalla sofferenza maggiore nel dover stare costantemente inginocchiata per insaponare, sciacquare e strizzare i panni per poi appenderli ad asciugare in un filo messo al muro davanti casa sua. Tutto questo fino alla scoperta dell'importante elettrodomestico " la lavatrice ", sostituendo così l'antichissimo mestiere che per tanti anni la nostra Cietta ha dovuto sopportare. Ho voluto ricordarla per il suo grande attaccamento ai colori biancorossi. I tifosi teramani la ricordano sempre con grande ammirazione e la sua foto nel prossimo museo del calcio "si spera che verrà realizzato molto presto" sarà la sua casa, dove tutti i tifosi si emozioneranno nel vedere la foto di una tifosa di importante valore per il grande attaccamento e il contributo dato con passione vera al Teramo Calcio per tantissimi anni. Grazie di tutto cara Cietta ti vogliamo un mondo di bene.