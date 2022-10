MINO DI CARLO QUARTO AI TRICOLORI CADETTI (UNDER 16)

Erano 8 gli atleti dell’Atletica Teramo inseriti nella selezione abruzzese Cadetti (under 16) che ha preso parte ai Campionati Italiani individuali e per Regioni, a Caorle in provincia di Venezia. L’atletica teramana era quella maggiormente rappresentata tra le società abruzzesi costituendo l’ossatura della spedizione regionale, che si è ben comportata: 12° posto finale nella combinata maschile e femminile.

Uno dei migliori abruzzesi è stato Mino Di Carlo, quarto nel salto in lungo con la misura di 6,33 metri, a un solo centimetro dal terzo posto. Bene anche Caterina Saccomandi sui 300 metri, ottava nella finale delle migliori con il tempo di 42”83.

Nell’alto, Martina Jasimi dodicesima eguagliando il proprio personale con la misura di 1,51. Angelica Argento e Caterina Saccomandi hanno contribuito al buon undicesimo posto della staffetta 4 x 100 femminile con il tempo di 51”01.

Stesso piazzamento per quella maschile, che vedeva schierati nel quartetto Mino Di Carlo e Pascal Pilotti, con il tempo di 45”43. Altri risultati degli atleti teramani.

Cadetti. 80: 7° in batteria Pascal Pilotti 9”79. 80 extra: 6° in serie Filippo Marcozzi 10”03. Peso (Kg 4): 16° Manuel Coccia 10,42 metri. Martello (Kg 4): 16° Francesco Ricchioni 29,66.

Cadette. 80: 6^ in finale B Angelica Argento 10”94 (10”71 in batteria). Lungo: 16^ Clarissa Terzilli 4,54.