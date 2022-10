IL CITTA' DI TERAMO CERCA UNA SEDE IN CENTRO, A BREVE L'APERTURA

Dovrebbe essere aperta a breve una sede sociale del Città di Teramo. Urge, infatti, un luogo dove recarsi, sia per acquistare i biglietti che per ricevere i cittadini oltre a fare i pagamenti che implica una società che si occupa di calcio come il Città di Teramo. A cercarla è Romolo De Baptistis che ha già individuato una sede in corso San Giorgio ed una sul corso vecchio. La scelta sarà fatta, si spera, a breve. Nella sede ci sarà anche un info point, ed uno store. Fino ad ora i biglietti vengono venduti sotto ai portici. Attendiamo, come sempre, fiduciosi.