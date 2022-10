FOTO-VIDEO/ VITTORIA AL 90ESIMO PER IL TERAMO, IN UNA PARTITA CHE REGALA EMOZIONI, RIGORI E SETTE GOL

Il Teramo torna alla vittoria, con un sonoro 4 a 3 sul Penne, al termine di una partita che ha regalato non poche emozioni, riuscendo ad imporsi solo al novantesimo, dopo il doppio vantaggio, poi recuperato dal Penne, nella prima frazione. La cronaca: biancorossi in vantaggio al 5' con rigore trasformato da Palumbo. Raddoppio al 20' con Nikita Kovalonoks. Il Penne accorcia le distanze al 28' con il rigore trasformato da Spadafora. Due minuti e di nuovo il Penne 1920 va in rete rete con Di Domizio. Si evita di andare al riposo corto sul pareggio, perché al 45' Nikita Kovalonoks segna un'altra rete , ma si fa anche espellere per doppia ammonizione. Strada il salita per il Città di Teramo che gioca tutto il secondo tempo in dieci e subisce al 25' il pareggio di Sichetti. Tutto sembra congiurare per condannare il Teramo ad un nuovo pareggio, ma al 90' è gran gol di Cozzi che chiude la partita e portq i tre punti in casa biancorossa. Teramo adesso al secondo posto, a quattro punti dalla vetta occupata dalla Turris che con 12 punti viaggia a punteggio pieno, mentre il Città di Teramo ad 8 punti ha un solo punto di vantaggio su un terzetto composto da Rosetana, Favale e Pianella. Sabato a Montorio il Teramo ospita l’Elicese, che oggi ha incassato un inequivocabile 3 a zero proprio dalla prima della classe.

