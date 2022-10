TENNISTAVOLO, LA NEW ENERGIA TERAMO CEDE DI MISURA ALL'ANTONIANA PESCARA



Sconfitta di misura della Energia New Teramo nel campionato di C1 di tennistavolo a Pescara contro l' Antoniana per 5-4. Ottima la prova di Cristian Campagnari autore di tre punti e un punto di Primo Fraticelli, ma non sono bastati per centrare la vittoria. Prossimo incontro sabato a Teramo contro la Polisportiva Vasto.