LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO/ UNA GIORNATA DI SQUALIFICA PER KOVALONOKS E MULTA PER IL CITTA' DI TERAMO

Il giudice sportivo per gli episodi della partita di sabato scorso: Penne 1920 - Città di Teramo ha deciso una giornata di squalifica per Nikita Kovalonoks dopo il cartellino rosso per doppia ammonizione. Kovalonoks salterà la partita di domani contro l'Elicese.

Alla società teramana è stata comminata una multa di 700 euro per il fumogeno tirato in campo durante il match dai tifosi biancorossi.