VIDEO/ PIOVONO INFORTUNATI IN CASA BIANCOROSSA: QUATTRO GIOCATORI FUORI SQUADRA DOMANI CONTRO L'ELICE

Per la partita di domani che la Città di Teramo affronterà contro l'Elicese al campo di Montorio, sono indisponibili per infortunio: Andreozzi, Milozzi e Pepe e per squalifica Nikita Kovalonoks. Una "carneficina" che preoccupa l'allenatore che, pur cercando di non darla a vedere, crea tensioni a giocatori e staff. Si dovrà cercare di riportare il risultato a casa nonostante gli infortunati. Fischio d'inizio alle ore 15,30.

ASCOLTA QUI MISTER POMANTE