CALCIO / ALLA VIGILIA DELLA GIORNATA ROSSOBLU', DI BATTISTA: «SARA' UN DERBY TUTTO DA VIVERE...»

Tutto pronto a Notaresco per il primo derby stagionale contro il Chieti, in programma domani alle 15 al “Vincenzo Savini” di Notaresco e valevole per il settimo turno del girone F di serie D. Sarà anche la giornata rossoblù. Non sono quindi validi gli abbonamenti e, sia per il settore locali che per quello ospiti, il prezzo dei biglietti è fissato a 10 euro ferma restando la gratuità del tagliando per gli under 16, con la biglietteria dello stadio aperta solo per il settore locali. Caloroso l’appello del Presidente del Notaresco Luigi Di Battista: “Il derby contro il Chieti è una gara importantissima e dura ma, come disse Pelè, più difficile è la vittoria e più grande è la felicità nel vincere; aspettiamo i nostri tifosi allo stadio numerosi come sempre e ancor di più, avremo bisogno di tutto il loro supporto perchè sono il nostro fondamentale dodicesimo uomo.” E proprio col presidente Di Battista abbiamo voluto fare il punto in questa INTERVISTA