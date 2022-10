IL TERAMO SI IMPONE 1-0 SULL'ELICESE, RESTA AGGRAPPATO ALLA VETTA E GIA' PENSA ALLO SCONTRO CON LA ROSETANA

Il Città di Teramo si impone di misura sull’Elicese e conquista la terza vittoria stagionale, quinti risultato utile per la squadra di mister Pomante, fino ad oggi mai sconfitta in campionato. Partita nervosa, contro una squadra ospite ben messa in campo, quella di questo anticipo al sabato, necessario per consentire al Montorio di giocare domani la sua partita al Piglacelli. Biancorossi contratti, nella prima frazione, molto più determinati nella seconda, che ha visto finire sul taccuino dei giornalisti anche molte occasioni sprecate, tra le quali anche un gol annullato per fuorigioco a Sputore (ai più apparso regolare), poi finalmente il ventenne Matteo Di Stefano riesce a mettere in rete il gol del successo. Il Città di Teramo, con questa vittoria, incassa altri tre punti e sale ad un solo punto dalla capolista Turris, che però ha una partita in meno, visto che domani dovrà affrontare la Rosetana, terza forza del girone. Partita tutta da seguire anche per i biancorossi, visto che sarà proprio la Rosetana il prossimo avversario dei teramani, domenica prossima in riva all’Adriatico.