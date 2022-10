TENNISTAVOLO / SCONFITTA DELLA ENERGIA NEW CONTRO IL VASTO DEL "BIG" MONDELLO



Sconfitta della Energia New Teramo nel campionato di C1 a squadre di tennistavolo ad opera della fortissima Asd Vasto per 5 a 3. Squadra quella adriatica che potrebbe militare nei campionati superiori, in quanto nelle sue fila milita Massimiliano Mondello il pongista che con i suoi 14 titoli assoluti e le 300 presenze in nazionale e' il piu' rappresentativo e titolato atleta italiano in questo sport. Il campionato a squadre ora, si ferma per due settimane per dare spazio all'attivita' individuale, si riprendera' il 6 novembre a Roma con la compagine locale.