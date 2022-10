CAMPIONATO ITALIANO UNDER 16 E 21, DOMINIO DEGLI ATLETI ABRUZZESI SULLE SPIAGGE LAZIALI

Dominio degli atleti abruzzesi al Campionato Italiano Under 16 e Under 21 di Surf Casting che si è svolto nei giorni 13, 14 e 15 Ottobre nelle spiagge laziali di Lavinio.

La tre giorni ha visto confrontarsi giovanissimi atleti provenienti da tutte le regioni italiane.

La spedizione abruzzese era composta da due ragazzi della ASD San Benedetto, due della ASD Teramo Spinning, due della Kinetic Abruzzo ed uno del Muttley Team. Una spedizione nutrita, segno di una attenzione delle società della nostra regione alla crescita di ragazzi da avviare ad una attività che fa, dei valori dello sport e del rispetto della natura, principi fondanti. La pesca sportiva, da anni, è una disciplina che pratica il no-kill. Il pesce, una volta catturato, viene con cura privato dell’amo, misurato ed immediatamente rilasciato.

Gli atleti abruzzesi non sono nuovi ad affermazioni in questa disciplina. Gli anni passati hanno anche visto ragazzi della nostra regione vincere il campionato del mondo individuale ed a squadre della categoria. Lo scorso anno, sulle spiagge calabresi di Reggio Calabria, Daniele Ricci della Kinetic Abruzzo si era laureato campione italiano nella categoria under 16. Paolo Sgrignoli, della medesima società, aveva invece occupato il gradino più basso del podio nell’under 21.

Confermare il risultato del 2021 sarebbe stato già un enorme successo per i nostri atleti.

E invece i terribili ragazzi abruzzesi si sono laureati campioni in entrambe le categorie.

A cogliere il brillante risultato sono stati Alessio Di Tonto del Muttley Team di Francavilla e Filippo Pallini della Teramo Spinning.

Alessio si è imposto nel campionato under 16 e Filippo nel campionato under 21.

A completare lo splendido risultato si sono aggiunti il decimo posto di Nicholas Di Massimo della San Benedetto nell’under 16, il sesto posto di Matteo Santini della Kinetic ed il settimo di Francesco Di Giustino della Teramo Spinning nell’under 21.

Ora la nuova sfida per i freschi campioncini sarà quella di difendere i colori azzurri ai Campionati del Mondo. Infatti, Alessio e Filippo, saranno impegnati il prossimo autunno sulle spiagge Olandesi per cullare il sogno di una maglia iridata.

Mario Cacciatore, Presidente del Comitato Regionale Abruzzo della Federazione della Pesca Sportiva ed Attività Subacquee, così commenta il risultato degli atleti abruzzesi: “Ennesima conferma della grande capacità tecnica degli atleti Abruzzesi. Premiati anche gli sforzi dei genitori e delle associazioni che ogni giorno seguono i ragazzi e li supportano nel loro cammino sportivo e formativo. Certamente un grande impegno, anche economico specialmente in questo difficile momento, ma pienamente ripagato dal fatto di vedere i ragazzi felici di praticare uno sport che li appassiona e li aiuta a crescere con valori sani”.