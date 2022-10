COVID/ VIA LIBERA ALLA QUINTA DOSE PER GLI ANZIANI E I RICOVERATI NELLE RSA

Via libera alla quinta dose di vaccino anti-Covid per gli tutti over 80, ospiti delle Rsa, ultrasessantenni fragili e con il secondo richiamo. È quanto contenuto nell'aggiornamento di ministero della Salute, Consiglio superiore di Sanità, Agenzia italiana del farmaco e Istituto superiore di Sanità delle indicazioni sul richiamo con vaccini a Rna-bivalenti. Gli over 80 che hanno ricevuto già la quarta dose possono fare il terzo booster dopo 120 giorni dall'ultimo richiamo o dalla malattia. Con l'addio alle misure di contenimento, nelle scorse settimane si è registrata anche in Abruzzo una impennata dei contagi Covid; in questa fase la tendenza risulta in miglioramento, ma l'elevata circolazione del virus ha reso necessario «un ulteriore consolidamento della protezione», si legge nell'aggiornamento.

L'appello è rivolto soprattutto ai soggetti fragili e agli anziani.