CINQUECENTO BIGLIETTI PER LA PARTITA ROSETAMNA-CITTA' DI TERAMO

Sono 500 i biglietti per i tifosi biancorossi nella sfida di domenica prossima tra la Asd Rosetana calcio e la Ssd Città di Teramo. Il punto vendita per l'acquisto è al Cafe' des Artistes in piazza Martiri con il seguente orario:

Oggi 20 ottobre 16-20

Domani 21 ottobre mattina 10-13 e pomeriggio 16-20

Sabato orario continuato. Non sarà possibile acquistare gli ingressi al campo di Roseto, quindi si consiglia l'acquisto in prevendita.