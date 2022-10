VIDEO/ PREOCCUPA L'INCONTRO CON LA ROSETANA AI BIANCOROSSI DI MISTER POMANTE: «CI POSSONO METTERE IN DIFFICILTA'»

E' un incontro che preoccupa i biancorossi quello con la rosetana. Allenamento di rifinitura quello di oggi pomeriggio per i giocatori del Città di Teramo agli ordini di mister Pomante. Sono indisponibili Andreozzi, Milozzi, Ocerin detto Tato e Calderaro. Valutabili: Pepe e Antonelli, rientra Nikita Kovalonoks dopo la squalifica. Partita importante quella che si gioca domenica alle 15,30 in riva all'adriatico che vedrà i ragazzi di mister Pomante cercare punti sul campo della settima forza del girone, sperando di rosicchiare qualche lunghezza alla Turris che invece va a difendere il primato sul campo del Lauretum quarto in classifica.

ASCOLTA MISTER POMANTE QUI