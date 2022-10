TERZA VITTORIA PER I BIANCOROSSI, MA RESTANO A MENO QUATTRO DALLA VETTA

Rosetana calcio - Città di Teramo 1 a 2 . Terza vittoria consecutiva per il Città di Teramo che va in vantaggio al 19' con goal di Nikita Kovalonoks rientrato dopo il turno di squalifica . Raddoppio al 27' del secondo tempo di Ferraioli entrato al posto di Di Giacomo. Al 50' secondo tempo in pieno recupero calcio di rigore per la Rosetana realizzato da Picci.

Sostituzioni Città di Teramo Secondo tempo esce Palumbo entra Di Stefano; esce Di Giacomo entra Ferraioli, esce Sputore entra Marcone, esce Nikita Kovalonoks entra Ikramellah,

Rosetana esce Belfiore entra Lorenzetti

Ammoniti Rosetana Coletta e Belfiore.

Oggi ha vinto la Turris per cui resta invariata la distanza dalla capolista. 500 i tifosi al seguito della squadra.