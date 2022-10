VIDEO / ROSETANA-CITTA' DI TERAMO/MISTER POMANTE: «NON E' STATA UNA BUONA PRESTAZIONE»

"Oggi non è stata un'ottima prestazione. Peccato per il gol finale. Dovevamo essere più veloci della rosetana e c'è stata anche qualche leggerezza. La sostituzione di Palumbo è stata fatta perchè aveva fastidio al piede. Fisicamente oggi non siamo stati brillanti. Era importante portare a casa il risultato e i tre punti». Lo ha detto a fine partita nella sala stampa Mister Pomante.

«Stiamo crescendo, la qualità c'è. A livello personale ho tanta voglia di continuare a crescere. Ora sto lavorando con lo staff per poter essere presto al 100% della forma». Lo ha detto Emanuele Ferraioli a fine partita

«Il primo tempo mi è piaciuto, poi siamo andati sulle gambe e abbiamo iniziato a soffrire dal punto di vista fisico. Lorenzo Bozzi, il portiere, ha delle qualità, si sta impegnando al massimo e ci sta salvando nei momenti cruciali». Lo ha detto a fine partita il Ds Paolo D'Ercole

