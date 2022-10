UNA TERAMANA AI MONDIALI D'ARGENTINA, POCHI GIORNI ALLA PARTENZA DI AMBRA FLORIMBI



Mancano ormai pochi giorni alla partenza dell’atleta teramana Ambra Florimbi per i campionati del mondo di pattinaggio artistico. Ambra, con i colori dell’Aprutino Teramo, parteciperà ai World Skate Games in Argentina, con il gruppo Precision Skate Bologna nella specialità Gruppi Sincronizzati. La gara in programma il 6 novembre, si svolgerà a Buenos Aires presso il Parque Olimpico dalle ore 16:25 (ora italiana: 10:25). È possibile seguire in streaming la competizione al sito www.worldskategames.tv