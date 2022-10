CITTA' DI TERAMO-LAURETUM, INIZIATA LA PREVENDITA DEI BIGLIETTI, DISPONIBILI 800 POSTI

In riferimento al prossimo incontro di campionato tra Città di Teramo e Lauretum 1952, in programma sabato 29 ottobre allo stadio “Pigliacelli” di Montorio al Vomano e valevole quale settima giornata del girone di andata nel girone B del campionato di Promozione, la Ssd Città di Teramo rende noto che è regolarmente iniziata la prevendita dei biglietti che, si ricorda, in base al provvedimento di utilizzabilità temporanea e provvisoria dell’impianto stesso, rilasciato in deroga dal Sindaco, è di n.800 posti complessivi (n.600 per la Tribuna e n.200 per la Curva/Tribuna laterale).

Su esplicita richiesta della Questura di Teramo, inoltre, si comunica che la prevendita nel punto vendita di via Cerulli terminerà alle 19 di domani sera, venerdì 28 ottobre, anche per la tifoseria di casa, mentre la biglietteria resterà chiusa il giorno della partita.

La prevendita è al caffè Cerulli. Gli orari sono oggi fino alle 20, domani 10/13 16 /20