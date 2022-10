VIDEO/ MISTER POMANTE: «IL LAURETUM E' UN AVVERSARIO TEMIBILE, NON SI PUO' RISCHIARE DI PERDERE»

E' un avversario temibile che non ha mai perso. Se non giochiamo con lo spirito giusto rischiamo di perdere. Ho molta fiducia dei ragazzi. Ora dobbiamo pensare alla partita con il Lauretum, poi penseremo a quella di Martedi con il Casoli.

In vista del prossimo confronto casalingo con il Lauretum, in programma domani, alle ore 15:30, allo stadio “Pigliacelli” di Montorio al Vomano, al fine di ricevere la maggior partecipazione di pubblico possibile a sostegno della propria squadra, la SSD Città di Teramo, nella piena consapevolezza della fondamentale importanza rivestita dalla propria tifoseria, comunica la variazione del profilo tariffario, con il tagliando d’ingresso ridotto ad € 5,00 (tariffa unica per entrambi i settori).

Coloro i quali avessero già acquisito il biglietto in prevendita, potranno recarsi presso il punto vendita del “Caffè Cerulli” a partire da oggi, venerdì, per chiedere il rimborso relativo alla differenza di prezzo.

Si invita, comunque, la tifoseria biancorossa, ad acquisire il tagliando in prevendita, vista la limitata capienza dell’impianto.

Si comunica, infine che, in seguito ad un costruttivo approfondimento con le autorità competenti, il botteghino dello stadio “Pigliacelli” sarà regolarmente aperto nella giornata di sabato, a partire dalle ore 14.

ASCOLTA QUI MISTER POMANTE

I biglietti per la partita di martedì a Pineto contro il Casoli si inizieranno a vendere domani al botteghino di Montorio dalle 14. Da domenica parte la prevendita nel punto vendita del Grande Italia in piazza Martiri a Teramo con orario 10 /13

16/20

Lunedì orario continuato 10/20.

Disponibilità: 600 biglietti.