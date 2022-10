CALCIO / IL CITTÀ DI TERAMO VINCE ANCORA…MA LA TURRIS ANCHE E LA VETTA RESTA A QUATTRO PUNTI

Il Teramo si impone sul Lauretum continuando a mietere risultati positivi. Due a uno il finale, biancorossi in rete con Marco Antonelli e Nikita Kovalonoks, al 49' minuto secondo tempo in pieno recupero il gol del Lauretum con Gianluca Di Fazio. Risultato che consente all’undici di Pomante di non perdere terreno dalla vetta, da quella Turris che viaggia a punteggio pieno, e che anche oggi ha dettato legge imponendosi 5 a 2 sull’ultima in classifica, quel Casoli che nel prossimo turno ospiterà proprio il Teramo. E sarà un turno importante, nel quale i biancorossi possono sperare di rosicchiare punti alla prima della classe, che sarà impegnata contro la terza forza del girone, il Favale, che oggi ha lucrato tre punti sul campo del Fontanelle.