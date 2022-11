CALCIO / IL CITTA' DI TERAMO NE FA QUATTRO AL CASOLI, MA LA TURRIS VIAGGIA SEMPRE A PUNTEGGIO PIENO E RESTA A +4

Il Città di Teramo vince… la Turris anche. Le due prime della classe viaggiano con la stessa forza motrice, e se non fosse per quei primi passi falsi - inevitabili, vista la gestazione della squadra, i biancorossi non avrebbero oggi quei quattro punti di distacco, una distanza che non si riesce ad accorciare. In tanti avevano sperato - e noi anche - che la Turris oggi potesse non brillare contro il Favale, lasciando qualche punto alla terza in classifica, invece niente da fare, la capolista s’impone 3 a 1 e continua a viaggiare a punteggio pieno. Anche il Città di Teramo vince con quattro gol, ma sul non impossibile campo dell’ultima della classe, il Casoli. In rete, come domenica, Kovalonoks e Antonelli, con l’aggiunta di Di Stefano e Ikramellah. Domenica si torna in campo, col Teramo a 20 punti chiamato a vedersela proprio con il Favale appena battuto dalla Turris e voglioso di riscatto, perché raggiunto dal Penne a quota 13 e insidiato dal Lauretum e Mutignano a 12. La Turris invece docrà vedersela col Fontanelle, reduce dal turno di riposo.