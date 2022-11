ARBITRO TERAMANO DEBUTTA SABATO IN SERIE A



Debutterà in serie A sabato prossimo, nella partita Empoli - Sassuolo, l'arbitro teramano Ermanno Feliciani. Nato nel 1991 a Roseto degli Abruzzi, Feliciani è cresciuto nella sezione AIA di Teramo da cui ha mosso i primi passi prima nel mondo del calcio dilettantistico e poi in professionistico. Vanta una lunga esperienza nelle serie minori, in particolare in Serie C. Ha iniziato ad arbitrare giovanissimo, sbarcando già nella stagione 2014/2015, a soli 23 anni, nel campionato di Serie D. Sbarca in serie C il 10 settembre del 2017, a 26 anni, dirigendo la partita del girone B tra Sudtirol e Fermana, in cui assegna anche un calcio di rigore agli ospiti nei minuti finali, dimostrando grande personalità. In pochi anni diventa uno dei fischietti più autorevoli della serie Debutta in serie B come quarto uomo, nella partita tra Pescara e Cremonese dello scorso 17 gennaio, subito dopo la promozione nella CAN di serie A e B. Ha fama di duro, anche se ama arbitrare all’inglese, senza fischiare eccessivamente e spezzettare il gioco.