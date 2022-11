UN TERAMANO DI 72 ANNI TRA I 34 ABRUZZESI CHE DOMENICA CORRERANNO LA MARATONA DI NEW YORK

È Mario Bollini, di Giulianova, 72 anni pieni di sport, probabilmente il più anziano tra i 34 abruzzesi che correranno la 51esima edizione della maratona di New York, in programma domenica 6 novembre. Appassionato da sempre di maratone, torna a competere su un percorso di 42,195 chilometri: per Bollini quella del 2022 è la 36esima partecipazione.

I 34 abruzzesi in gara sono attesi alle postazioni del ritiro pettorale, nel villaggio allestito nella Grande Mela,. Vengono dalle quattro province e fanno parte della spedizione italiana che conta 2.222 “runner”.

Ad accompagnare il grosso della pattuglia abruzzese è Vittoriano Cantera, podista teatino, che organizza trasferte dall’Abruzzo dal 1989 e ha partecipato a decine di edizioni anche come atleta. Negli ambienti è conosciuto come il “traghettatore dei maratoneti” in America.