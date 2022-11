VIDEO/ IL CITTA' DI TERAMO SI PREPARA AD AFFRONTARE IL FAVALE SENZA PALUMBO MA CON IL NEO ACQUISTO DI EGIDIO

Alla vigilia del nono turno di campionato, il Città di Teramo che domani incontra il Favale si aspetta di affrontare una partita difficile ma tutto dipenderà dalla squadra. E' stata una settimana dove si è perso un giocatore importante come Palumbo per infortunio ma si è acquistato un giocatore come Stefano Di Egidio che farà la differenza per la squadra.

«Stefano ci darà una bella mano ma non sarà il salvatore della patria. Favale, Fontanelle e Turris è un trittico importante ma non decisivo», ha precisato Mister Pomante oggi durante le ultime rifiniture in vista dell'incontro di domani.

ASCOLTA MISTER POMANTE QUI