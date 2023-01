EPIFANIA BIANCOROSSA ALL'OSPEDALE MAZZINI

Nell’ambito delle iniziative solidali pianificate dal club in occasione delle festività natalizie, nella tarda mattinata di oggi una rappresentanza della Ssd Città di Teramo, composta dal dirigente Valleriani, da Nepomuceno e De Antoniis per lo staff e dai giocatori Ferraioli, Kovalonoks e Sputore, ha fatto visita al reparto di Pediatria dell’Ospedale “Mazzini” di Teramo per l’“Epifania Biancorossa”.

Durante l’incontro con la decina di piccoli degenti, cui sono stati donati giocattoli e sorrisi, si è registrato un momento particolarmente significativo, quando Kovalonoks ha fatto la conoscenza di un genitore ucraino in compagnia del figlio.

La delegazione biancorossa si è poi intrattenuta con lo staff sanitario, con il dirigente Valleriani che ha donato al reparto un pallone ed una divisa da gioco autografata dai calciatori della prima squadra.

La società intende ringraziare per la preziosa collaborazione offerta, in particolare, il primario di Pediatria, dott. Sisto, le dottoresse Cicconi e Di Marcello, il personale infermieristico presente, e la Lisciani Giochi per la consueta sensibilità.