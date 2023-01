SEDICI GRADONI: "DOMENICA FUORI DAL BONOLIS, FUORI L'ORGOGLIO...»

I tifosi biancorossi: Sedici gardoni, Ultra curva est rimarranno fuori allo stadio Bonolis durante l'incontro di calcio: Piano della Lenta-Città di Teramo.

"Domenica resteremo fuori i cancelli della curva. Questa situazione assurda, creata e irrisolta dalle istituzioni, noi l'avevamo prevista piu di dieci anni fa durante la battaglia per la salvaguardia del Glorioso Stadio Comunale. Avevamo messo in guardia tutti sul fatto che questa città non aveva uno stadio di proprietà e che il Bonolis rischiava di diventare oggetto di ricatto del gestore di turno. Oggi grazie a chi ha curato sempre e solo i propri interessi sulla pelle della collettivita, ci ritroviamo ostaggi di beceri personaggi, locali e non, che oltre ad aver infangato la nostra storia sportiva, continuano a trattare come cosa propria il nome del TERAMO CALCIO 1913, inestimabile patrimonio della città, privando la stessa dell'impianto Bonolis attraverso squallidi giochetti di ricatto, costringendoci a peregrinare lontano da Teramo. Siamo stanchi di questa situazione e domenica urleremo a gran voce il rispetto che merita la nostra storia CENTODIECI ANNI DI STORIA E TRADIZONE SIAMO IL TERAMO CALCIO 1913RIVOGLIANO IL NOSTRO BLASONE", si legge nel manifesto diffuso oggi alla stampa.