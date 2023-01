IL CASOLI "ACQUISTA" DIVERSI CALCIATORI: ECCO QUALI

La SSD Casoli 1966, militante nel campionato di Promozione regionale (girone B), alla vigilia della prima gara del girone di ritorno, comunica di aver provveduto, nella finestra invernale di mercato, a rinforzare la squadra, attraverso il tesseramento dei seguenti giocatori:

Francisco DUARTE GENTA, classe 2000, centrocampista centrale, proveniente dal Central, squadra di massima serie del campionato uruguayo.

Damiano DELLA SCIUCCA, classe 1999, centrocampista, ex Hatria e Pineto calcio;

Damiano D’ADDAZIO, classe 2001, difensore laterale, ex Silvi e Mutignano;

Yanis Liam MECHICHE, classe 2004, centrocampista, di passaporto francesce, proveniente dall’Estac Troyes (il tesseramento è in fase di perfezionamento);

Joao Makanda DALVIN, classe 2004, centrocampista offensivo, di passaporto francese, proveniente dal MONT SAINT MICHEL;

Jason Kit SOMBA, classe 2003, attaccante, di passaporto francese, proveniente dallo SPORTFREUNDE LOTTE;

Si comunica, altresì, che è pienamente recuperato il calciatore DEDJA NERTJAN, classe 1998, difensore centrale di grande esperienza, ex Giulianova, S. Nicolò, Nereto e Rosetana.

Per noi – dichiara mister Mattia Ruggieri – ogni partita sarà una finale. Abbiamo una squadra molto giovane, ma che ha un ottimo potenziale. Ringrazio la società e il Presidente Martemucci per gli sforzi fatti in sede di mercato, così come ringrazio i calciatori che, dalla prima gara di campionato, tra mille difficoltà, hanno lottato per i colori del Casoli 1966.