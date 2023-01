FOTO-VIDEO/ IL TERAMO AL BONOLIS, IN 300 IN TRIBUNA, IL TIFO È SULLA COLLINA E APPENA CANTA I BIANCOROSSI VANNO IN GOL

E appena i tifosi compaiono sulla collinetta, e intonano il primo saluto all’ex presidente Iachini, il Teramo passa in vantaggio. Chiamatela coincidenza, chiamatelo destino, ma sembra il copione di una storia epica, quello che segna la prima partita del nuovo Teramo nello stadio che moralmente gli appartiene, e nel quale torna solo da ospite, per scelta della squadra che rappresenta un quartiere della città. In tribuna, 300, forse 400 persone (comprese le dirigenze e gli staff delle società), forse più di quanti ce ne saremmo aspettati alla vigilia, viste le annunciate defezioni del tifo organizzato e gli inviti a non partecipare rivolti, da più parti, agli appassionati. Come annunciato, la curva c’è … oltre la curva, ma la presenza, sia pur esterna, è come in tutti gli impegni dei biancorossi. Tifo costante, introdotto da un prevedibile accenno critico (“venduti”) a chi ha scelto di entrare, prima di passare agli ormai cori contro Iachini prima, poi contro Iachini e i Ciaccia, coincisi col primo gol dei nuovi biancorossi al Bonolis. Se “storica” doveva essere, o meglio: se storica il presidente del Piano della Lente, Tullio Bonaduce, auspicava che fosse, storica questa partita non è stata, se non nel riaffermare come ormai la vicenda del Bonolis abbia superato i limiti della normalità anche burocratica. Tenere chiuso un impianto come questo, che è della città, prima ancora che essere affidato in gestione ad un gestore, è un torto che si fa allo sport e alla città stessa. Va trovata una soluzione: è vero che c’è un arbitrato in corso, ma non esiste procedimento che non possa essere risolto da un accordo. È quello che si deve cercare e trovare, affrontando una situazione già esageratamente incancrenita. E lo deve fare il Comune. Per la cronaca, il Sindaco al Bonolis non c’è, ha comunicato alla dirigenza biancorossa che non sarebbe venuto.

Per la cronaca, ad un quarto d'ora dalla fine (sono le ore 16) il punteggio è sullo 0-3 per i biancorossi. Una partita che è stata sempre sbilanciata sul Città di Teramo che non ha dato mai respiro al Piano della Lenta.

