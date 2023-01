CALCIO / IL TERAMO ENTRA AL BONOLIS DA OSPITE MA ESCE DA PRIMO IN CLASSIFICA

Il Teramo esce dal Bonolis da primo in classifica. Mentre, infatti, i biancorossi imponevano la loro legge al Piano della Lente, 5 a 0 il finale, la Turris non riusciva ad andare oltre il pareggio 2 a 2 sul campo del Villa Mattoni, squadra che i biancorossi incontreranno nel prossimo turno. Festa doppia quindi per l’undici di Pomante, che va a salutare i tifosi rimasti sulla collinetta, per ringraziarli del tifo che ha accompagnato a distanza questa prima di ritorno, che segna non solo la vittoria sul Piano della Lente, ma anche la fine della rincorsa alla Turris, che guidava la classifica dalla prima giornata.

Domenica ci sarà la gara casalinga con il Villa Mattoni