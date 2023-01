PALLAMANO/ LIONS, IL NUOVO ANNO INIZIA CON IL BOTTO

Durante la pausa natalizia coach Massotti, dall’alto della sua esperienza ha cercato in tutti i modi di caricare i suoi giocatori chiedendo il massimo impegno e concentrazione. In questo periodo di pausa al PalaSannicolò si è fatto un grande lavoro preparatorio e la squadra non ha deluso le aspettative rispondendo come meglio non poteva, regalando al presidente Chionchio una gioia incontenibile con una vittoria roboante e molto importante perché fatta lontana dalle mura amiche. La partita al Pala Giovanni II si è svolta con molta pressione della difesa e con ripartenze veloci, permettendo all’attacco teramano di superare il portiere pescarese per ben 28 volte. Positivo, nella ultima parte del match, anche l’ingresso, tra il Lions, dei giovanissimi in panchina che non hanno fatto rimpiangere i titolari. Ora la classifica sorride un po' di più con 8 punti all’attivo lasciandosi alle spalle Tavernelle, Monteprandone e Pescara.

Tabellino Lions Teramo: Addazi, Sfrattoni, Toppi (1), Cinelli (1), Michini (3), D'Argenio (3), Flammini, Reginaldi, Di Salvo, Rossi, Cialini, Camaioni (3), Murri (8), Di Gialluca, Misantone, Valeri (9). All. Settimio Massotti Vice All. Franco Di Giacinto, Dirigente Nazzareno D’Argenio