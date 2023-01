FA DISCUTERE LA TURRIS IL PRIMO POSTO DEL TERAMO E LA DIREZIONE ARBITRALE "ARRIVATA DA TERAMO". RASTELLI SCRIVE ALLA FEDERAZIONE E CHIEDE PROVVEDIMENTI DOPO LE DICHIARAZIONI RILASCIATE: "ACCUSE PESANTI"

Fa sorridere, stamattina, leggere alcuni passaggi sul resoconto della partita, condita da polemiche, nel post partita di New Club Villa Mattoni - Turris Val Pescara, terminata sul risultato di 2-2 dopo un brutto incidente che ha ritardato la conclusione e l'avvio dell'incontro stesso. Partita iniziata, appunto, con più di mezz'ora di ritardo per via dell'incidente accaduto alla terna arbitrale designata, quella composta dal Signor Pietro Sivilli della sezione di Chieti, e i due assistenti Roberto Di Risio e Diego Carnevale.

A fine gara molteplici polemiche sono arrivate sulla direzione di gara della terna sostitutiva arrivata dalla vicina sezione di Teramo, si legge su "a tutto calcio.tv". Episodi che in casa Turris dichiarano determinanti ai fini del risultato. Queste le parole post partita del patron Rudy D'Amico.

" Ci dispiace in primis dell'incidente nel quale è rimasto coninvolto il direttore di gara titolare della gara odierna - (il Sig. Sivilli di Chieti, e agli assistenti Di Risio e Carnevale, ndr) - A lui e ai suoi colleghi, auguriamo una pronta guarigione.

Purtroppo sulla partita, c'è tanto da recriminare, come società ci sentiamo danneggiati dalla terna sostitutiva arrivata per dirigere la partita. Una direzione di gara inadeguata, e non vorrei pensar male sul fatto che sia stata mandata proprio da Teramo. In occasione del gol del New Club c'è una netta gomitata ai danni di De Angelis, sul rilancio della stessa azione subiamo appunto la rete;

Sul risultato di parità, contesto l'evidente calcio di rigore non assegnatoci per un netto tocco di mano sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Capiamo la situazione di emergenza, e ripeto, in qualità di patron della Turris a nome della società ci sentiamo vicini ai ragazzi rimasti coinvolti nell'incidente accaduto nel pre partita, ma certe dicrepanze di arbitraggio non possiamo tollerarle.

Siamo in ballo per giocarci un campionato ed è giusto che questo sia il campo a decidere chi deve vincerlo".

Sembra insomma che i teramani abbiamo orchestrato il tutto per far pareggiare l'incontro mentre al Bonolis i biancorossi stravincevano (0-5) e questo francamente ci pare un tantino troppo, pure nei racconti di fantascienza.

La dirigenza biancorossa ha presentato una segnalazione alla federazione gioco calcio sulle dichiarazioni rilasciate ieri: «...perchè queste sono accuse molto pesanti e denotano comportamenti antisportivi - dichiara il presidente del Città di Teramo Eddy Rastelli - Sono delle recriminazioni che non possono essere fatte, c'è una strada che non puo' essere valicata, il confine non lo puoi oltrepassare e questo vale per tutti noi. Sono ingiurie quelle rilasciate ma sono anche momenti di destabilizzazione di una tifoseria, motivo per il quale ho chiesto alla federazione di assumere posizioni contro il patron della Turris».

