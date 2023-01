TAGLIATA LA LUCE AL DINO BESSO, IL COMUNE NON HA PAGATO LA BOLLETTA: PER LA SSD DOPO LA "QUESTIONE" DEL BONOLIS, UNA "BEFFA" E SALTA L'ALLENAMENTO



"Tagliata" la luce al Dino Besso di San Nicolò. Per l'impianto, che è stato concesso in gestione al Csi, il Comune avrebbe dovuto sostenere i costi degli allacci fino alla fine di dicembre, ma così pare che non sia successo, con grandi problemi anche per la Ssd Città di Teramo, che si sarebbe dovuta allenare oggi proprio al Dino Besso, ma che non ha avuto la possibilità di tenere la sua seduta. Oltre alla "questione" del Bonois, adesso la beffa del Besso. Non si sa quindi dove si allenerà la squadra.